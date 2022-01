Kõrge lennuga Kotkas: võime vabalt üle 1000 korra veel kasvada

Veriff OÜ juht ja asutaja Kaarel Kotkas. Foto: Andras Kralla

"Me oleme alles maratoni esimeses punktis kisselli joomas, mitte finišis," ütles Veriffi asutaja Kaarel Kotkas pärast ükssarvikuks saamise uudist.

Kotkas ütles, et kasvuks on neil ruumi veel julgelt 1500 korda, sest tema loeb turupotentsiaaliks kõik internetikasutajad maailmas. "Põnevad kasvuajad on veel alles ees. Kui võtta need 5 miljardit inimest, kes praegu internetikasutajad on, siis keskmiselt on ühel inimesel vaja teha kümme identimist aastas. See teeb 50 miljardit potentsiaalset identimist," selgitas Kotkas, mis kategooriates tema mõtleb.

