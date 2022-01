Foxway neelas konkurendi Taanis

Rootsi IT- ja nutiseadmete ringmajandusega tegelev Foxway Group, kelle raskuskese asub Tartus, omandas taanlaste Dansk Computer Center A/S-i.

Rootsi grupi raskuskese on Tartus tegutsev tütarettevõte Foxway Recommerce, mis on viimaste aastatega tõusnud üheks Tartumaa edukaimaks ettevõtteks ning neelanud konkurente nii Saksamaal kui Hispaanias. Näiteks Äripäeva Tartumaa TOP i on mitu aastat võitnud just Foxway,