Hulgikaubanduse TOP: seadmete müüjaid viirus ei seganud

Nimed müügitahvlil: See, kes küsib, selle käes on võim

Andres Kiviselg ja Silver Rooger Dominate Salesist on tagasi stuudios, kus räägivad sellest, kuidas küsimuste abil oma müügitulemusi kasvatada. Varasemas "Nimed müügitahvlil" saates (#7) on kaardistuse teemat põhjalikult käsitletud, kuid nüüd on aeg minna teemaga veel rohkem süvitsi.

Andres Kiviselg ja Silver Rooger Dominate Salesist on tagasi stuudios, kus räägivad sellest, kuidas küsimuste abil oma müügitulemusi kasvatada. Varasemas "Nimed müügitahvlil" saates (#7) on kaardistuse teemat põhjalikult käsitletud, kuid nüüd on aeg minna teemaga veel rohkem süvitsi.