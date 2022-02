Ettevõtlusminister Andres Sutt: praegune aeg on täiesti erandlik

Andres Sutt Tehnopoli tehisintellekti arenguprogrammi lansseerimisel Foto: Brait Pilvik

Minu 30aastase töökogemuse juures on praegune olukord täiesti erandlik, sest ma pole kunagi näinud situatsiooni, kus suur osa majandusest buumib ja on üks segment, kus on väga raske, rääkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Teadus- ja ärilinnak Tehnopol tutvustas jaanuari lõpus tehisintellekti arenguprogrammi, mille eesmärk on kasvatada tööstuse ja andmemahukate ettevõtete võimet tõusta väärtusahelas kõrgemale.

