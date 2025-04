Tagasi ST 21.04.25, 12:49 Kui äri vajab teadust – Eesti ettevõtted avavad teaduskoostöö köögipoole Kuidas saavad ettevõtted teha teadlasi kaasates hüppe uuele tasemele, sellest tuleb juttu värskes Äripäeva raadio sisuturundussaates. Kogemuslugusid jagavad kosmosettevõte ja biopõhiste ehitusmaterjalide valmistaja.

SekMo viib kokku teadlased ja ettevõtjad.

Foto: Erakogu

Räägime teaduspõhise arendustöö tegelikust ajakulust, õppetundidest ja sellest, kuidas teadlaste kaasamine aitab fookust hoida ning uusi ärivõimalusi avastada.

Saates arutlevad KappaZeta kosmosemissioonide juht Martin Jüssi ja MyCeen i kaasasutaja Karl Pärtel, kuidas SekMo – sektorite vaheline mobiilsus – on andnud neile võimaluse kaasata teadlasi oma arendustegevusse. Räägime nii satelliidipiltide töötlemise algoritmidest kui ka biopõhistest ehitusmaterjalidest, mis sünnivad saepurust ja seeneniidistikust.

Milline on parim aeg teadlase palkamiseks? Kas riigipoolset kaasamismeedet on keeruline taotleda? Ja mida peaks silmas pidama, kui tahad teadusest kasu saada, mitte lihtsalt teadust teha? Milliseid ärivõimalusi võib teadlane sinu uksele tuua? See selgub lähemalt saatest.

Saadet juhib Lauri Toomsalu.