Tagasi 12.05.25, 10:34 Lenno Uusküla ekspordist: see on oodatud kasv Eksport on läbi aasta pidevalt kasvanud ning kahekohaline kaupade väljaveo number ei ole üllatav, sest seis on olnud niivõrd madal, ütles Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

Foto: Raul Mee

“Kui meil on olnud perioode, kus on kogu aeg midagi märkimisväärset ja ootamatut, siis märtsi andmed on vastupidi oodatavad ja normaalsed,” ütles Uusküla Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Ökonomist vaatas ka märtsi ekspordinumbritesse sisse, selgitas, millised sektorid veavad praegust kasvu ja kas Eesti ettevõtted on USA tariifide mõju tootmisesse juba sisse arvestanud.

Intervjueeris Mai Kroonmäe.