Kiire inflatsioon lükkas maksulaekumisele hoogu

Umbes kolmandik Airboti investoritest on aktsiaga juba tehinguid teinud

Airoboti aktsia on täna langemas, IPO-l osalenud investorid on aga jätkuvalt ligi 10 protsendiga plussis. Aktsiatega on kahe päeva jooksul tehtud hulganisti tehinguid, millest võib tuletada, et aktsiaid on müünud või ostnud tõenäoliselt umbes kolmandik aktsionäridest.

