Raadiohommikus: teenetemärkide kavalerid ja börsifirmade juhid

Balti börsid reageerivad Putini poliitikale tulipunaselt

Balti börsil on täna nii põhinimekirjas kui First Northi nimekirjas vaid tulipunased numbrid ja OMX Baltic Benchmarki indeks on langenud pea 2%.

