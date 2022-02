Krimelte katkestab Venemaaga kaubavahetuse, kui riik seda otsustab

Ehituskeemia tootja Krimelte juhatuse liige Jaanus Paeväli oli väga mures, et nende äripartnerid on hetkel Ukrainas sõjakeerises ja see mõjutab kõiki. "Sõda on alati jube ja tülgastav," ütles ta Ehitusuudistele ja lubas katkestada kaubavahetuse Venemaaga, kui Euroopa Liit selle otsuse vastu võtab.