Bolt annetab kahe nädala jooksul 5% igast tellimusest Euroopas Ukraina toetuseks, kokku üle viie miljoni euro. Lisaks lõpetab Bolt Valgevenes tegevuse ja eemaldab Bolt Marketist müügilt Venemaa tooted.

Eile teatas Valgevene infokanal Nexta, et Bolt lõpetas Valgevenes tegevuse. Eile veel ei kiirustanud Bolti peakontor Tallinnas seda uudist kinnitama, kuid täna teatati, et Bolt tõepoolest on oma tegevuse Valgevenes lõpetanud, vahendas portaal Foundme.io