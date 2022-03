Sanktsioonid Vene raudteefirmale kaubavaguneid veel ei seiska

Toomsalu: Operailil Venemaa Raudteedega mingit ühist äritegevust ei ole

Eesti raudtee- ja logistikaettevõtte AS Operail tegevjuht Raul Toomsalu ütles, et ühtegi sanktsiooni all olevat teenust ettevõte Venemaa Raudteedele ei osuta, kuid sellegipoolest tegeletakse igapäevaselt info kogumise ja analüüsimisega, et ei tekiks ühtegi mitmeti mõistetavat kokkupuutepunkti.