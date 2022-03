Ukraina töötajad seisavad raske otsuse ees

Ukrainlane Oleh Tahan 2020. aastal Metsaküla Piima farmis. Oleh tuli Eestisse tööle 2014. aastal, kui Ida-Ukrainas algas sõda ja ta majapidamine maatasa pommitati. Foto: Liis Treimann

„Ootan automaati, varsti lähen rindele," vastas alles nädal tagasi Imavere õlitehases tööd vihtunud mees telefonis, kui tööandja talle eile helistas. Paljud Eesti ettevõtetes töötanud ukrainlased on kodumaa eest sõdima läinud, aga hulgal seisab raske otsus veel ees.

Automaati ootavale ukrainlasele helistas eile Imavere õlitehase Farm In Production OÜ nõukogu liige Jaan Metsamaa. „Sain ta üle pika aja kätte. Side oli katkendlik,“ ütles Metsamaa murelikult. „Tal on Ukrainas ka naine ja laps. Korra mõtles, et tooks nad Eestisse ära, kuid olukord muutus. Perekond otsustas jääda Ukrainasse ja tema ise läheb sõdima.“

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099