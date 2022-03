Tööstus tunneb sõja mõju: nädala, heal juhul kuu aja pärast on tõsine terase defitsiit

Metallitööstus sai alles kõvasti räsida koroonapandeemia tõttu. Nüüd seistakse silmitsi uue väljakutsega, sõjategevus Ukrainas on pidurdanud terase tarned. Foto: Liis Treimann

Ukraina sõja tõttu on juba tekkimas tõsine terase defitsiit, mis paneb põntsu siinsele tööstussektorile, ütles tööstusettevõtte Exmet Services OÜ tegevjuht Taavi Vesiaid.

Vesiaid märkis, et tal oleks paljudele sõjapõgenikele tööd pakkuda – on ju tööstussektor pikemat aega kurtnud, et neil on tööjõupuudus. Probleem on vaid selles, et võibolla pole enam varsti materjali, millega tööd teha. Sõjaolukord on tekitanud uue suure toormekriisi.

