Venemaa lubab Lääne ettevõtted asendada kohalike ja Hiina omadega

Toivo Freeman Pilt: läbi valu tuleb üksnes valus kunst

“Kunstnik ei saa nälgida. Siis on midagi valesti ja nii ei saa kunsti teha. Paljud vana kooli tegijad ütlevad, et kunst peab tulema läbi valu. Läbi valu tuleb ainult valus kunst,” ütleb Toivo Freeman Pilt märtsikuu Sisustajale, lükates ümber arvamuse, et põnevad asjad saavad sündida vaid pisarate ja koriseva kõhu pealt.

“Kunstnik ei saa nälgida. Siis on midagi valesti ja nii ei saa kunsti teha. Paljud vana kooli tegijad ütlevad, et kunst peab tulema läbi valu. Läbi valu tuleb ainult valus kunst,” ütleb Toivo Freeman Pilt märtsikuu Sisustajale, lükates ümber arvamuse, et põnevad asjad saavad sündida vaid pisarate ja koriseva kõhu pealt.