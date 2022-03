Saksamaa sõlmis pikaajalise gaasilepingu Katariga

Kataris visiidil käinud Saksamaa majandusminister Robert Habeck (vasakul) kohtus nädalavahetusel ka kohaliku energiaministri Saad Sharida al-Kaabiga. Kohtumine viis uue energiakokkuleppeni. Foto: Reuters/Scanpix

Saksamaa teatas, et sõlmis pikaajalise kokkuleppe Katariga, et viimane varustaks Euroopa suurmajandust LNGga ehk veeldatud maagaasiga, vahendab Financial Times.

Saksamaa majandusminister Robert Habeck ütles pühapäeval, et kokkulepe vähendab Saksamaa sõltuvust Venemaa gaasist, mis moodustab praegu riigi aastasest tarbimisest ligi poole.

