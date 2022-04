André Küüsvek: Vene riskiga ettevõtjatele läheb laenamine kallimaks

André Küüsvek elas viis aastat Kiievis, kus juhtis Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) investeeringuid. Foto: Liis Treimann

Põhjamaade Investeerimispanga president André Küüsvek tõdeb, et sõja tõttu muutub laenamine kallimaks nendele ettevõtetele, kellel Venemaa, Valgevene ja Ukraina risk portfellis on suurem. "Pangad ikka reageerivad sellele, kui riskid suurenevad. Geopoliitilistel põhjustel on need selgelt suurenenud, siin ei ole küsimust," rääkis ta intervjuus.

Samuti vaatas André Küüsvek tagasi viiele aastale, mil ta juhtis Kiievis Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) investeeringuid ning aitas Ukrainat korruptsioonivastases võitluses, lisaks andis hinnangu Eesti ja Põhjala majanduste väljavaadetele ning rääkis Põhjamaade Investeerimispanga plaanidest.

