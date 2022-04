Eesti kaotab Ukraina sõja tõttu tuntava kaubavahetuse

Viljaaidaks nimetatud Ukraina toob Eestisse taimseid tooteid 9 miljoni euro eest, mida on kõikidest taimsetest importtoodetest 2 protsenti. Foto: Liis Treimann

Kuigi Ukrainat on nimetatud Euroopa viljaaidaks, on ta Eesti jaoks pigem sepikoda. Kuid ka see on pigem liialdus, sest Ukraina osakaal kogu Eesti metalliimpordist on väike.

Ukraina ei ole Eesti suurimate väliskaubanduse partnerite seas - ekspordiriikidest on Ukraina Eestile 22. kohal ning impordiriigina 23. kohal. Suurim impordiartikkel Ukrainast Eestisse on metall ja metallitooted. "Ukraina oli hästi sissetöötatud koht, kust metalli saime," ütles Eesti Masinatööstuse Liidu juht Raul Kütt.

Kütt ütles, et kuigi osakaal võis Ukrainal importmetallil olla väiksem, siis mõju on hoolimata sellest tuntav. "Me saime enamuse kauba sealsete metallivahendajate käest. Et vahendajad ei saa enam midagi müüa, siis on ettevõtjad hakanud metalli ostmiseks otsekontakte otsima," selgitas Kütt ja lisas, et Eestis oli ettevõtjaid, kellel jäi tellitud ja sõiduvalmis kaup lausa vaguniga Ukrainasse, sest raudteed olid sõja alguses õhku lastud.

