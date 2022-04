Macroni napp edu Le Peni ees külvab euroalal pessimismi

Kuigi istuv Prantsusmaa president Emmanuel Macron võitis presidendivalimiste avavooru, peab ta koguma parempopulistliku Marine Le Peni alistamiseks teises lõppvoorus hääli vasakäärmuslike valijate hulgast. Foto: ZumaPress/Scanpix

Parempopulist Marine Le Pen jäi Prantsusmaa presidendivalmiste avavoorus ligikaudu 4 protsendiga istuvast presidentist Emmanuel Macronist maha, kuid Le Peni poolt rikkurite presidendiks ristitud Macroni napp edu pani Euroopa börside futuurid juba kukkuma.

„Mäng pole veel läbi,“ ütles Macron enda toetajatele eile õhtul peetud lühikeses kõnes, vahendab Bloomberg. Siiski on Macronil põhjust tunda end ebakindlalt 24. aprillil toimuva presidendivalmiste teise vooru eel, sest kuigi Macron on näidanud end tugeva liidrina nii sise- kui ka välispoliitikas, siis Le Pen on viimastel nädalatel kõvasti enda toetust kasvatanud.

