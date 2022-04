Palgaralli jätkumisel võime sattuda inetusse inflatsioonispiraali

Kui seni on andnud inflatsioonile ja hindade kasvule hoogu juurde peaasjalikult energeetikasektor, siis järgmisena hakkab inflatsiooni protsente kergitama väetise puuduses põllumajandus. Foto: Andras Kralla

Venemaa verine kallaletung Ukrainale ja selle raputav mõju Euroopa majandusel pole pidurdanud tööturu palgakasvu, kuid see võib olla märk kontrollimatu inflatsioonispiraali käivitumisest, tõdes kindlustusfirma Coface Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonna ökonomist Grzegorz Sielewicz.

2022. aasta esimese kvartalis oli Coface analüütiku andmetel Eestis nominaalne palgakasv ligikaudu 7 protsenti. Samal ajal kasvas inflatsioon 11,6 protsenti. Coface ökonomisti Grzegorz Sielewiczi hinnangul võib tegelikult öelda, et palgakasv on tegelikult peatunud. „Praeguses olukorras on inflatsiooni kiirust arvestades hakanud palgad tegelikult langema,“ nentis Sielewiczi.

