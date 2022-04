Putini vastu pöördunud Kasahstan vaatab Lääne poole

„Ega meil ei ole mingi tavaline vanaema, meie vanaema on firmajuht“

Pereettevõtetele keskendunud saatesarja aprillikuise saate külalised on pereettevõttest Otepää Lihatööstus Edgar. Ettevõtte rajas Lõuna-Eesti majanduselu grand old lady Maie Niit 1991. aastal, kes on tegevjuhtimise minia Mairele üle andnud. Tänaseks on pereettevõtte tegemistega liitunud Maie pojatütar Anne-Mai, kes nõustab pereettevõtet turundusvallas.

