Lux Expressiga Venemaalt Eestisse pagevate ukrainlaste arv pole hüppeliselt kasvanud

Peterburist Tallinna saabuvatel inimestel oli Lux Expressi rahvusvahelise äri juhi Rait Remmeli sõnul varasemast rohkem kohvreid ehk näha oli põgenemist idanaabrite juurest. Foto: Liis Treimann

Kuigi näib, et Venemaa kaudu Eestisse saabuvate ukrainlaste arv on kasvanud, siis Lux Expressi statistika seda ei kinnita. Varem moodustasid ukrainlased bussiliini reisijatest umbes kümme protsenti ja nii on ka praegu. Teine lugu on aga Peterburi ja Tallinna vahelt sõitva Baltic Shuttle reisijatega.

Ometi tahab Venemaa suursaadik Vladimir Lipaev kohtuda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsleriga või asekantsleriga, et arutelda Peterburist Tallinna ja Tallinnast Peterburi sõitvate bussiliinide talitlust. Nii seisab ministeeriumile saadetud kirjas.

