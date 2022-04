Eesti väiketootja leidis taas tee Ukrainasse: Kiievi tehases tootmine aitaks kaasa Ukraina majanduse taastamisele

Jane Kaerajook OÜ asutaja Jane Kaljulaid. Foto: Erakogu

Rootsi allhanketehases kaerajooki valmistava Jane Kaerajook OÜ juht Jane Kaljulaid ütles Tööstusuudistele, et ettevõte otsib uute toodete turuletoomiseks tehast ja sobiv ongi leitud Ukrainast Kiievi lähistelt. Tulevikus võib tehas tulla ka Eestisse.

"Kiievi tehases tootmine oleks meie poolt üks samm, et aidata omal väikesel viisil kaasa Ukraina majanduse taastamisele," selgitab Kaljulaid, mis teda Ukraina poole tõukab. "Ei saa salata ka emotsionaalset poolt, sest tehase müügijuhil oli siiralt hea meel, et neid pole unustatud. Tegemist on siiski tehasega, mis pakub väga heal tasemel taimseid tooteid."

