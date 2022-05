Semiootik Daniele Monticelli: kaitstes väärtusi hoidugem kõige suuremast riskist

Lilled ja pärjad 9. mai hommikul II maailmasõja mälestusmärgil Tartus Raadil. Foto: Laura Saks

Ehkki tänavuse 9. mai tulekul rakendatud vaenulike sümbolite keelud olid mõistlikkuse piires, peame meeles pidama, et mida rohkem suudab demokraatlik riik lubada, seda tugevam ta on, lubamine ei ole nõrkuse näitaja, rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis semiootik, Tallinna Ülikooli professor Daniele Monicelli.

Demokraatia põhineb arvamuste paljususel. Mida rohkem suudame neid arvamusi, isegi kui need arvamused on väga erinevad sellest, mida sooviksime demokraatlikus riigis kuulda, mida rohkem suudame neid taluda, seda parem, rääkis Monticelli. Teatud piiride seadmine avaliku korra kaitseks on siiski loomulikult vajalik, aga need tuleb hästi läbi mõelda.

