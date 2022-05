Eesti inseneribüroo tahab saada viie aastaga India parimaks

Inseneribüroo STEIGER juht ja omanik Erki Niitlaan. Foto: Erakogu

Tänavu gaselliedetabelisse jõudnud inseneribüroo STEIGER asutaja ja juht Erki Niitlaan teab, et edu saavutamiseks peab julgema loobuda osast vastutusest. Nüüd on firma võtnud suuna ka mitmesse eksootilisse riiki.

„Mida me klientidele aeg-ajalt peame meelde tuletama, on, et me ei valeta teile ega valeta ka teie eest,“ sõnas Inseneribüroo STEIGER juht ja omanik Erki Niitlaan saates "Kiired ja vihased". Kui vassida ja susserdada, lähevad kaduma nii aeg, maine kui raha. Kasvu eesmärgil ei tohi ohverdada eetilisi standardeid, rääkis ta.

