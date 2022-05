Uudised

Äripäev

21. mai kell 11:27







Elektribörsilt kadus sanktsioonide tõttu Vene ettevõte

Foto: Liis Treimann

Venemaa ettevõte Inter RAO kadumine Nord Pooli elektribörsilt mõjutab kõige enam Leedut, aga ka Läti ja Eesti äripartnereid.

Venemaa agressiooni tõttu Ukrainas sanktsioonide all olev Inter RAO ja tema tütarühingud ei saa tänasest kaubelda Nord Pooli päev-ette elektribörsil, edastab Elering pressiteates. See tähendab, et ettevõte ei saa müüa elektrit Leedu ja Läti hinnapiirkonda. Ühtlasi ei saa ettevõte tütarühing Inter RAO Eesti enam Eestis elektrimüüjana tegutseda.

