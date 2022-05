Repsi pikkadel tööpäevadel tuli nõunikul tegeleda ka ministri lastega

Hepsori juht: ostjad on hinnatõusu vastu võtnud

Hepsori juhi Henri Laksi sõnul on olukord selline, et üks silm nutab, nähes, mis maailmas toimub. Teine silm aga naerab selles mõttes, et juba töös olevad arendusprojektid on heas seisus.

