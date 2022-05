Ajakirjanik: Repsi juhtum näitab, kui keeruline on olla väikse lapsega tippjuht

Mailis Reps kohtus. Foto: Liis Treimann

Endise haridusministri Mailis Repsi kohtuistungitel välja kooruvad faktid tõestavad, kui keeruline on olla tippjuht, kui sul on väike laps, ütles Äripäeva uudistetoimetuse ajakirjanik Laura Saks.

„Mitte kedagi kaitstes ega süüdistades, see on fakt. Nii lihtsalt on,“ ütles Saks. Näiteks oli Repsil võimatu sõita kurikuulsale USA tööreisile ilma, et lapse kaasa võtaks. See oli välistatud. Küsimus jääb muidugi, kes siis tippjuhi lapse kulud katma peaks.

