Raadiohommikus: Kaja Kallase ja Jüri Ratase habras liit

Peaminister Kaja Kallas valitsuse pressikonverentsil Foto: Andras Kralla

Teisipäevases raadiohommikus arutleme kas Kaja Kallase valitsus laguneb ja kui ei lagune, siis kui töövõimelised on tänased valitsuspartnerid? Miks see nii on ja mis juhtub edasi? Vastused neile küsimustele annab hommikuprogrammis poliitikavaatleja Andreas Kaju.

Nõo Lihatööstuse juhi Ragnar Loova käest uurime, mis juhtub toiduainete hindadega lähikuudel ja kuidas on inflatsioon ja Ukraina sõja tagajärjed mõjutanud ettevõtte investeerimisplaane. Nõo lihatööstus on palganud tööle poolsada ukrainlast, küsime, kuidas see on ennast õigustanud.

Küsime Eesti Krüptoklubi asutajalt Roman Germanilt, kas on pärast suurt langust veel liikmeid järgi jäänud? Kuidas on üldiselt meeleolud ja vaade tulevikku?

Hommikuprogrammis teeme ka värske kokkuvõtte Ukraina sõja hetkeseisust rindel ja majandusmõjudest ning ei pääse üle ega ümber viimastest börsiuudistest. Stuudios on saatejuht Igor Rõtov ning uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

Edasi jätkub Äripäeva raadio programm järgmiste saadetega:

10.00-11.00 „Sisuturundussaade”. Koduse vara kindlustamise teemadel vestlevad PZU kodukindlustuse tootejuht Kristo Õunapuu ja saatejuht Hando Sinisalu.

11.00-12.00 “Investor Toomase tund”. Investeerimispankur ja Finora panga rajaja Veikko Maripuu sai oma elu esimese investeeringuga lühikese ajaga 100% tootlust. Investor Toomase tunnis räägib ta oma portfellist, aktsiaturu praegusest seisust ja mis tingimustel pöördub langus tõusuks. Ta avaldab ka aktsia, mida praegu Tallinna börsilt osta tasub. Maripuud küsitleb Anu Lill.

13.00-14.00 “Eetris on ehitusuudised”. Saates räägime teede-ehitamise spetsiifikast, teede ehitamise nõuetest ning ka tulevikunägemustest – millised lahendused võiksid olla tulevikus igapäevased nii teede-ehituses kui ka nende kasutamises.

Räägime ka Transpordiameti ja Taristuehituse Liidu vahelistest pingelistest läbirääkimistest olukorras, kus hinnatõusu tõttu on edasi lükatud ligi 50 tee-objekti ehitus ning Transpordiameti kompensatsioon töös olevatel objektidel kompenseerib ehitajatele vaid 20-30% sõja tõttu toimunud hinnatõusust. Lisaks räägime ka tööst kogukondades, jalgpallist ning regionaalpoliitikast. Külas on Verstoni juht Veiko Veskimäe, saatejuht on Lauri Leet.

15:00 – 16:00 “Turismitund.” Räägime rahvusvahelise Michelini restoranigiidi laienemisest Eestisse. Alustuseks tutvustame tunnustuse tähendust, erinevaid kategooriaid ja tunnustuse saajaid. Seejärel kuulete pikemat intervjuud ühe Michelini tärni pälvinud NOA Peakoka Poole peakoka Roman Sidorovi ja OKO restoranide grupi peremehe Martti Siimanniga.

Räägime nendega restoranielust pärast tärni saamist, sellest, kuidas näeb sõna otseses mõttes töö välja tunnustatud restorani köögipoolel ja sellest, millised on restoranide edasised plaanid. Saate pani kokku Gregor Alaküla.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit