Läti inflatsioon kiirustab Eestile järele

Coop Panga juhatuse liige majandusest: kihutame kurvi, kus nähtavus on null

Coop Panga ärikliendipanganduse juht Arko Kurtmann rääkis Äripäeva raadios, et praegu kihutame hooga sellise kurvi suunas, kus nähtavus on null. Enne kurvi sisenemist peaksime hoogu maha võtma, sest veel ei tea, mis kurvi taga on.

Coop Panga ärikliendipanganduse juht Arko Kurtmann rääkis Äripäeva raadios, et praegu kihutame hooga sellise kurvi suunas, kus nähtavus on null. Enne kurvi sisenemist peaksime hoogu maha võtma, sest veel ei tea, mis kurvi taga on.