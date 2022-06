Tugev dollar läheb USA firmadele kalliks maksma

USA dollar on tänavu kerkinud 9 protsendi võrra ja saavutanud kõrgeima taseme alates 2002. aastast. Foto: Gary Cameron

Viimase 20 aasta kõrgeimale tasemele tõusnud dollar pühib USA firmade tuluridadelt miljardeid, kirjutab Financial Times.

Ajal, mil ettevõtete kasumid tarneahela probleemide, inflatsiooni ja sõja mõjudel niigi sulavad, pühib valuutarisk valusalt neid USA ettevõtteid, kelle tegevus on rahvusvaheline. Goldman Sachsi indeks, mis koondab välismaa turgudest mõjutatud USA ettevõtteid, on tänavu langenud kaks korda rohkem ehk 15 protsenti kui indeks, mis koosneb peamiselt koduturule keskendunud firmadest. Viimane on tänavu näidanud 7protsendilist langust.

