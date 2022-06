Tule kuula: kell 11 annab investor Toomas nõu

Patarei Merekindluse üüripindadest kolmandik saab aasta lõpuks lepingutega kaetud

Patarei Merekindlus on ainulaadne segu ajaloolisest ja moodsast arhitektuurist. Paik, mis seob kokku äri ja vaba aja ning millest saab nüüdisaegne kogukonna ja kaubanduse keskpunkt. Mida pakub 2025. aastal valmiv Merekindlus ettevõtetele ja külastajatele ning milliseid äri- ja büroopindu on võimalik üürida, räägib lähemalt US Real Estate’i äripindade müügijuht Sandra Metsa.

Patarei Merekindlus on ainulaadne segu ajaloolisest ja moodsast arhitektuurist. Paik, mis seob kokku äri ja vaba aja ning millest saab nüüdisaegne kogukonna ja kaubanduse keskpunkt. Mida pakub 2025. aastal valmiv Merekindlus ettevõtetele ja külastajatele ning milliseid äri- ja büroopindu on võimalik üürida, räägib lähemalt US Real Estate’i äripindade müügijuht Sandra Metsa.