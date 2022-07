Epp Kärsin on neljapäevase töönädala poolt - reede on seksipäev!

Epp Kärsini missiooniks on päästa maailm armastusega. Foto: Raul Mee

Seksikoolitaja Epp Kärsini sõnul mõistavad ettevõtjad aina enam, et õnnelikus paarisuhtes ja seksuaalselt rahuldatud töötajad on ettevõtte edu pant.

Kärsini rääkis InvesteerimisFestivalil, et ettevõtte edukus sõltub inimestest, kes selles töötavad ja sellest, missuguse energiaga nad hommikul tööle tulevad. Kui kõik ettevõtte töötajad on seksuaalselt rahuldatud ja on õnnelikes paarissuhetes, siis ettevõtte tulemused kasvavad. See aga eeldab, et samaväärselt tööga panustatakse aega ka oma suhtesse.

