Otto Pukk: kasvuraketiks saamiseks usalda oma töötajaid vigu tegema

Selgeltnägijast gasell liigub miljonikäibe poole: "Me ei mõtle rahanumbritele"

Kiirelt miljoni eurose käibe suunas liikuva ettevõte Must Kass ehk brändi La Tene juhatuse liikme Tene Laulu sõnul ei keskendu nad rahanumbritele, vaid eesmärk on pakkuda inimestele seda, mis neil puudu on – armastus, tervis.

