Hinrikuse idufirma kaasas üle 7 miljoni euro

Taavet Hinrikus. Foto: Andres Haabu

Taavet Hinrikuse kaasasutatud tervishoiuteenuse osutaja Certific kaasas 7,4 miljonit eurot. Seemnevooru juhtis värske investeerimisfond Plural, mille üks algatajatest on samuti Hinrikus.

Certific on kaugmeditsiinile keskenduv idufirma, mille eesmärk on asendada arstivisiite koduse diagnostikateenusega. Ettevõte teatas, et kasutab saadud rahastust tootevaliku laiendamiseks ja uutele turgudele sisenemiseks. Certificu ambitsioon on laiendada oma digitaalset kaugvastuvõtu rakendust veel rohkematele haigustele, et muuta tervishoiuteenused tervikuna tunduvalt mugavamaks ja odavamaks nii patsientidele, tervishoiuteenuse pakkujatele kui ka riiklikele tervishoiusüsteemidele.

