Hinrikuse ja Naruski tervishoidu muutev idufirma kinnitab Suurbritannias kanda

Certificu loojad loodavad, et nende teenuse abiga ei pea inimesed enam nii palju arstide uksi kulutama. Foto: Liis Treimann

Liis Naruski ja Taavet Hinrikuse rajatud iduettevõtte Certific missioon on ümber mõelda senise tervishoiusüsteemi kord kogu maailmas.

Liis Narusk rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Certificu peamine eesmärk on võimaldada inimestel teha kodus lihtsamaid protseduure, mida muidu peaks tegema arstikabinetis. See tähendab inimestele paremat kättesaadavust lihtsamatele meditsiinilistele protseduuridele, aga samas ka väiksemat koormust arstidele.

