Eurooplased hakkasid päevi lugema: Venemaa peatas väidetavalt ajutiselt gaasitarned Saksamaale

"Saksamaa on suutnud gaasi varuda umbes 60 protsendi ulatuses vajaminevast kogusest. Kui Nord Stream 1 läheb täielikult kinni, tähendab see, et nad ei saa talveks gaasi kokku," arutles Brian Vad Mathiesen. Foto: Reuters/Scanpix

Saksamaa on mures, et Venemaa ei pane pärast täna algavat kümnepäevast remonti enam Nord Stream 1 gaasitoru tööle. Kui Saksamaa jääb täielikult Venemaa gaasita, mõjutab see usutavasti kogu Euroopa tarbijad.

Plaani järgi on gaasitoru hooldusremondiks kinni alates täna varahommikust kümme päeva: on tarvis rekalibreerida, uuendada tarkvara, kirjutab Börsen. Sellised tööd on ka varem võtnud 10-14 päeva ning mõnikord on kulunud plaanitust kauemgi. Saksamaa võimud kardavad siiski, et seekord ei ole tegemist ajutise katkestusega.

