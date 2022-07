Sri Lanka majanduspõrgusse juhtinud president põgenes Maldiividele

Eesti tööjõuturu puudu- ja ülejäägid

Tööjõuturu letid on tühjavõitu ja vabade töökäte puudus teeb muret paljudele ettevõtetele. Mis on need tegurid, mis viimastel aastatel on tööjõuturgu mõjutanud? Kas koroonapandeemia ja sõjaline kriis Ukrainas on Eesti tööjõuturgu mõjutanud nii suurel määral, kui kardeti? Millistes sektorites valitseb tööjõu defitsiit ja kas mõne eriala esindajaid on ka üle?

Tööjõuturu letid on tühjavõitu ja vabade töökäte puudus teeb muret paljudele ettevõtetele. Mis on need tegurid, mis viimastel aastatel on tööjõuturgu mõjutanud? Kas koroonapandeemia ja sõjaline kriis Ukrainas on Eesti tööjõuturgu mõjutanud nii suurel määral, kui kardeti? Millistes sektorites valitseb tööjõu defitsiit ja kas mõne eriala esindajaid on ka üle?