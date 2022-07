Ettevõtlusminister Kristjan Järvan – trombooni mängiv makromees Pruunsilla meeskonnast

Kristjan Järvan. Foto: Tiina Kõrtsini/Õhtuleht/Scanpix

Tulevast ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrit Kristjan Järvanit (31) vähem või rohkem tundvad inimesed kirjeldavad teda kaheti: ühelt poolt öeldakse, et ta on kiire kohanemisvõimega nupukas ettevõtlusmees, teisalt paisatakse õhku küsimus, mis on Järvani ministriks hakkamise agenda.

Peamiselt tuntakse Kristjan Järvanit kui teise pensionisamba ideoloogi, aga ka kui osavat kõnemeest. Tõsi, kohati ka kui demagoogi. Ei ole kahtlustki, et Kristjan Järvan mõtleb pisut teistmoodi kui enamik inimesi, kuid selles ei ole ju mitte midagi halba, arutlevad Äripäeva allikad. Ettevõtja Indrek Neivelt, kes 2019. aastal Järvani oma ettevõtte Pocopay turundusjuhiks palkas, leiab, et Järvani teistmoodi mõtlemine on värskendav.

