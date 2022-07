Uus valitsus vaatab RMK raiemahu vähendamise pilguga üle

Tõnis Mölder raiemahu suurendamisest: sõja varjus üritatakse meie metsa rahaks teha

"See on poliitiline valik, kas seista keskkonna ja looduse eest või joosta töösturite sabas," avaldas Tõnis Mölder arvamust keskkonnaministri ja erakonnakaaslase Erki Savisaare otsuse osas raiemahte suurendada. Roheühendused nõuavad, et eksitavat infot esitanud Savisaar tagasi astuks.