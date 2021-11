Lahkuva ministri uks oli alati valla tööstuslobistidele, ja ainult neile

Lahkuv keskkonnaminister Tõnis Mölder pressikonverentsil, kus teatas enda tagasiastumisest Foto: Liis Treimann

Isiklikel põhjustel ametist lahkunud keskkonnaministrit Tõnis Möldrit saadavad erakonnakaaslaste meeleliigutuslikud meenutused tema suurest kaasamissoovist ministeeriumi poliitika juhtimisel, asjaosalised ütlevad, et see pole aga tõsi.

Eestimaa Looduse Fondi (ELF) juhatuse esimees Tõnis Tüür tõdes, et minister Mölder läheb ajalukku sellega, et ei kohtunud kordagi Eesti keskkonnaorganisatsioonidega. "Aga see on aus ja läbipaistev poliitika, vähemalt ei ole ta imiteerinud keskkonnaühenduste hääle kuulamist või looduskaitseliste seisukohtadega arvestamist," ütles ta. Jutt kõigi osapooltega kohtumisest ei vasta tema sõnul tõele.

