Elon Musk otsib võimalusi Twitteri kiirustavat kohtuprotsessi blokeerida

Mina Muski Twitteri ostu õnnestumisse ei usu

Uudised, et Elon Musk tahab Twitteri tehingust putku panna, on saatnud aktsia langusse. Kas nüüd oleks hea võimalus minna täispanga peale ja mängida lootusele, et kohus sunnib Muski maksma? Mina arvan, et ei.