Uue koroonalaine ootuses: repressiivseid reegleid püüame vältida nii palju kui võimalik

Nädal koroonarindel: on häid ja halvemaid uudiseid

Terviseameti ülevaatest selgub, et nakatumiskordaja R on suuna alla võtnud ja haiglasse toimetati nädalaga vähem inimesi, kuid haiguse riskitase on keskmine ja suhtarv elanikesse kasvas, vahendab Meditsiiniuudised.