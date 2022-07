Nädal koroonarindel: on häid ja halvemaid uudiseid

Vaktsineerimiskeskus Tartus. Foto: Liis Treimann

Terviseameti ülevaatest selgub, et nakatumiskordaja R on suuna alla võtnud ja haiglasse toimetati nädalaga vähem inimesi, kuid haiguse riskitase on keskmine ja suhtarv elanikesse kasvas, vahendab Meditsiiniuudised.

Hea uudis on, et nakatumiskordaja R on langenud nädalaga 1,3 pealt 1,03 peale. Mitte nii hea, et seisuga 11. juuli on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta 188,7 (seisuga 4. juuli oli 161,3).

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev