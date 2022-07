Uudised

Äripäev

23. juuli kell 13:00 Jaga lugu:







Raadiohitid: kas kinnisvaraturg on ettevaatlikum?

Kortermaja uusarendus Pärnus, kus välismaalased on hakanud kortereid müüki panema. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio kuulajate huviorbiiti jõudis sel nädalal kinnisvaraturg. Täpsemalt Pärnu ja Tartu kinnisvara olukord, aga ka üleüldised trendid, mis turul valitsevad. Lisaks sellele kuulati huviga taaskord investeerimisest – seekord jagasid kogemusi ja nõu noored investorid.

LHV tulemuste teatamise valguses kõnetas kuulajaid intervjuu pangajuhiga ning sooviti saada vastust küsimusele, kuidas peame hakkama gaasi tarbimist vähendama.

Nädala kuulatuimad saated:

Välismaalased panevad Pärnus kortereid müüki

Paanikat ja põgenemist pole, ent vaikselt on soomlased ja rootslased Pärnus järjest enam oma kortereid müüki panemas. Uurime, kas sarnane protsess toimub ka Tartus ning küsime üldiselt, kas kinnisvaraturg on muutunud võimaliku majanduslanguse ootuses ettevaatlikumaks. Räägime ka Pärnu ja Tartu praegusest hinnatasemetest ning selgitame, miks on teatud uusarendused Pärnus müügil eriti kalli hinnaga. Lisaks räägime üürituru olukorrast.

Saatekülalised on Uus Maa Pärnu Kuninga büroo juhatuse liige Feliks Krapp ja Uus Maa Tartu juhatuse liige Kristi Tobreluts.

Kuula "Uus Maa kinnisvarasaadet" siit:

Noored investorid avaldavad, kuidas kodubörsil eelist saavutada

Äripäeva börsitoimetuse kolm praktikanti Robert Kiuru, Andre Anni ja Rudolf Stenar Saluoks räägivad, kuidas investeerimisega alustada, kuidas nad ise raha investeerivad ja mis investeerimisfestivalil toimus. Lisaks tuleb juttu, kuidas veisefarmiga miljonäriks saada või Tallinna börsil teiste ees eelist saavutada.

Kuula saadet "Investor Toomase tund" siit:

Kadri Simson: me ei lase gaasi säästmisest kellelgi mööda hiilida

Euroopa Komisjoni energiavolinik Kadri Simson rääkis Äripäeva raadios, et gaasi tarbimist vähendamata pole võimalik Vene gaasisõltuvusest vabaneda. Euroopa Komisjon soovitab vähendada gaasi tarbimist 15% võrra. Kui liikmesriikide ministrid sellega nõus ei ole, siis räägitakse kasvõi läbi öö kokkuleppe saavutamiseks ja järgneda võivad ka sunnimeetmed.

Lisaks tuli intervjuus juttu sellest, kas gaasijuhtmes Nord Stream tastunud gaasivoog on hea või halb uudis, milleks peavad energiatarbijad sügis-talviseks küttehooajaks valmis olema ja mida tarbijad ise ära teha saavad ning keda ohustab energiapuudus ja keda mitte. Märksõnadena oli juttu veel biogaasist, tuumajaamadest, vesinikust ja salvestustehnoloogiatest.

Kuula saadet "Kuum tool" siit:

LHV panga juht tulemustest: head, aga järgmine kvartal toob kliendile riskid

LHV grupi tulud ja kasum kasvasid teises kvartalis jõuliselt. LHV panga juht Kadri Kiisel rääkis Äripäeva raadios, et teise kvartali tulemused olid head ja nende pealt saab ka teist poolaastat planeerida. Tema sõnul on olukord sõja puhkemise järel stabiliseerunud, kuid riskid on klientide jaoks õhus kõrgete energiahindade tõttu. Intervjuus tuli juttu ka intressitõusu mõjust ja Londoni äri laiendamisest.

Kuula "Hommikuprogrammi" intervjuud siit:

Tööminister Peterson ihub maksukirvest: tean, et hävitavaid nooli hakkab tulema

Tulevane tervise- ja tööminister Peep Peterson rääkis saates, et rahahädas haige- ja töötukassasse lisaraha leidmiseks tuleb üle vaadata ka sissetulekute, muuhulgas ettevõtlustulu maksustamine.

"Mõtleme selles suunas, et sotsiaalmaks muutub tulumaksu taoliseks ja kolib võib-olla töötaja reale, kindlustuskate aga jookseb kõikide tulude pealt,“ selgitas ta. "Tean, et hävitavaid nooli selle idee peale hakkab tulema.“ Petersoni sõnul sellega praegusesse valitsusse minna ei saa ja eesmärk on järgmisele koalitsioonile otsustamiseks vajalik eeltöö ära teha.

Kuula saadet "Kuum tool" siit: