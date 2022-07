Artikkel

Minister Petersoni 100 päeva plaan: püsiv palgatoetus, teravad maksumuutused ja uued töövormid

Peep Petersonil on lühikeseks ministriajaks valmis terve punt tähtsaid tegemisi. Foto: Andras Kralla

230 päeva on aega minister olla, aga sellest reaalselt asjade tegemiseks jääb heal juhul 100 päeva, on juba kokku arvutanud värske tervise- ja tööminister Peep Peterson. Seni ametiühingute keskliitu juhtinud värske minister tunnistab, et sügeleb tegudele.

"Ausalt öeldes oli juba reedel see tunne, et andke mulle kirvest," ütles Peterson, kes ei salga maha, et kohe kindlasti tuleb järgmisel valitsusel makse tõsta ning kindlasti tuleb ümber teha sotsiaalmaksu loogika, sest muidu ei saa me enam oma terviseteenusele loota.

