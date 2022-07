Uudised

WHO kuulutas ahvirõugete tõttu välja ülemaailmse hädaolukorra

Maailma terviseorganisatsioon teatas laupäeval, et mitut riiki hõlmav ahvirõugete puhang kujutab endast rahvusvahelist muret tekitavat rahvatervise hädaolukorda. Foto: ZUMA Press Wire/Scanpix

WHO välja kuulutatud kõrgeim hädaolukorra hoiatus sillutab teed ülemailmsele koostööle, et peatada viirus. Viimati tegi WHO sarnase avalduse koroonapuhangu algfaasis 2020. aasta jaanuaris.

Hädaolukord võib vabastada rahalised vahendid rahvusvaheliseks koostööks vaktsiinide ja ravimite jagamisel, kirjutab Reuters. WHO peadirektor dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles, et üheksa WHO komisjoni liiget olid hädaolukorra välja kuulutamise vastu ja kuus poolt, mistõttu langetas ta lõpliku otsuse ise.

