Aiamajade nõudlus kõigub kuristiku äärel

Palmako Grupi juht Rain Raudsepp näeb, et aiamaju ostetakse 20 protsenti vähem kui eelmisel aastal. Foto: Sille Annuk / Tartu Postimees / Scanpix

Viimased seitse aastat puitmaju müünud Hansa24 Group nägi aastaid head äri kõrvalt ning jõudis poolteist aastat tagasi otsuseni päris oma majatehas püsti panna. Nädal tagasi said valmis nende esimesed puitmajad, paraku on just nüüd turul langus kätte jõudnud.

Ettevõtte juhatuse liige Risto Alt tõdes, et koroona-ajal läks puitmajasektoril väga hästi, aga praegu on nõudlus kõikidel turgudel kukkunud. Alt lausus, et nende firma jaoks on kukkumine olnud väike, aga teistelt turuosalistelt kuuleb ta muud juttu. Mure on tema teada just väiksemate majade tootjatel, näiteks aiamajade ja kuuride valmistajatel. "Tehastel on hoovid puitu täis ja müük on nõrgem, kui kõik on eeldanud," lausus ta.

