Ka kolmikliit tõotab metsa minna

Kui metsapoliitika alused Eestis kord selgemaks saavad, on see suur võit valdkonna ettevõtjatele ja avalikkusele pikalt vindunud ning osalt ka tahtlikult vinnutatud teemal, kirjutab Äripäev juhtkirjas. Jah, nimelt “kui”.

Au ja kiitus Kaja Kallase teisele valitsusele, kui kauaoodatud metsanduse arengukava vastu võetakse, nagu vastne koalitsioonileping ühe jõulisema lubadusena tõotab. Äripäev peab vajalikuks hoiatada enneaegsete hõisete eest. Mis sellest, et lepingus on lubadused ning värske keskkonnaminister Madis Kallas mõjub teotahtelise ja optimistlikuna, ehkki Äripäeva raadio usutluses oli ta väga ettevaatlik . Ta on viimase nelja aasta jooksul juba kuues (!) valdkonda juhtinud minister. Kätt proovib neljas erakond.