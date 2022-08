Veesõidukite nõudlust loksutavad majanduslik ebakindlus ja tarneprobleemid

Bell-Marine OÜ ühe omaniku Kaarel Paakspuu sõnul on need neli paati müüdud just eestlastele. Foto: Andras Kralla

Möödunud kaks aastat on paadi- ja väikelaevade müüjatele rekordkäibed toonud, ent nüüd on mõnel pool nõudlust vähemaks jäämas. Põhjuseid on mitu, aga peasüüdlased on ebakindel majandusolukord ja tarneprobleemid tehastes.

Kaatrimüüja Bell-Marine'i üks osanik Kaarel Paakspuu rääkis, et möödunud aastal oli nõudlus nii suur, et sellest jõudsid nad vaid umbes neljandiku ära täita. Näiteks oli kõvasti puudu just 8-9meetriseid laevu. Sel aastal ei saa aga öelda, et nõudlus samas rütmis kasvaks.

