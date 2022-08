Globaliseerumine jätkub, kuid mitte vaid USA-Hiina-Euroopa kombinatsioonis

Hooaja viimases saates püüab Infopankur vaadata kümme aastat ette, millises maailmas elame me pärast koroonapandeemiat, Ukraina sõda ja Hiina-Taiwan-USA vastasseisu. Stuudios on KPMG nõustamisteenuste juht Hanno Lindpere ja Luminori peaökonomist Lenno Uusküla ning Zoomis on Tartu Ülikooli professor Urmas Varblane.

